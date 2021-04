Ewelina Lisowska o metamorfozie: "Bałam się przekroczyć 50 kg, bo wydawało mi się, że będę jakimś SŁONIEM"

Na fali nieoczekiwanej popularności Lisowską zaproszono we wtorek do studia Dzień Dobry TVN, aby opowiedziała widzom o swoim nowym podejściu do życia. Na wstępie Lisowska wyjawiła, co sprawiło, że nagle zrezygnowała z katowania się dietami i morderczymi treningami na siłowni.