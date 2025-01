Ewelina Lisowska wspomina wakacje i publikuje kolejne zdjęcia w bikini

To jednak jeszcze są osoby które opalają się w stroju. Ja od kiedy spróbowałam naturyzmu nie wyobrażam sobie że mogłabym jeszcze kiedyś wrócić do chodzenia w kostiumie kąpielowym. Jest tyle fajnych miejsc przyjaznych dla naturystów gdzie można swobodnie cieszyć się wolnością od ubrań. Zauważyłam że od kiedy staram się jak najwięcej czasu spędzać bez ciuchów to dużo lepiej się czuję fizycznie i psychicznie. Szkoda że w Polsce jest jeszcze tak mało miejsc przyjaznych dla naturystów. Ja po dwóch tygodniach wakacji na kempingu dla naturystów w Hiszpanii tak bardzo polubiłam wolność od ubrań, że ciężko mi było się spowrotem przyzwyczaić do ich noszenia. Pływanie bez stroju to coś wspaniałego, piękne uczucie wolności i harmonii z naturą.