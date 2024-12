Ewelina Lisowska eksponuje zgrabną sylwetkę w bikini. "Uff, jak gorąco"

Ewelina Lisowska, podobnie do swoich koleżanek z branży, przeniosła swoją popularność do mediów społecznościowych. Wokalistka na Instagramie publikuje zdjęcia, na których chwali się wyrzeźbioną sylwetką. Jak sama wielokrotnie przyznawała, kluczem do jej sukcesu jest regularna aktywność fizyczna oraz zdrowe odżywianie.