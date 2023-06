Ewelina Taraszkiewicz i Magdalena Stępień okazują sobie WSPARCIE po zwierzeniach Jakuba Rzeźniczaka (FOTO)

Jakub Rzeźniczak w ostatnich latach znany jest między innymi ze swoich skomplikowanych relacji prywatnych. Piłkarz jakiś czas temu poślubił Paulinę Nowicką, jednakże wcześniej nie mógł narzekać na brank zainteresowania u płci przeciwnej. Najpierw jego żoną była Edyta Zając , którą (jak przyznał u Żurnalisty) wielokrotnie zdradzał. Później łączyła go pewna relacja z Eweliną Taraszkiewicz i Magdą Stępień . O celebrytkach wypowiedział się zresztą w podcaście, odkrywając już chyba wszystkie karty.

Jakub Rzeźniczak komentuje relacje z Eweliną Taraszkiewicz i Magdą Stępień

Kuba stwierdził między innymi, że tak naprawdę nigdy nie był w związku z Eweliną, a łączył ich tylko seks. Piłkarz wyjawił nawet, że do ich spotkania miało dojść, gdy ta ponoć była "dziewczyną na telefon". Dalej zwierzał się, że być może "był bajerantem", ale zależało mu przede wszystkim na seksie i to właśnie w tym celu spotykał się z Taraszkiewicz.

Kilku "miłych" słów nie żałował także Magdalenie Stępień. Mimo że Rzeźniczak stwierdził, że na początku zakochał się w Magdzie i doceniał to, że ukochana dla niego gotowała, to po jakimś czasie Stępień miała całkowicie się zmienić. Stwierdził nawet, że udawała kogoś innego, żeby go "zdobyć".