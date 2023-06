Jakub Rzeźniczak twierdzi, że poznał Ewelinę, gdy ta była "dziewczyną na telefon": "Za to spotkanie zapłaciłem chyba z 1,5 tysiąca"

Jakub Rzeźniczak ujawnia kulisy poznania Eweliny Taraszkiewicz

Z Eweliną nie byłem nigdy w związku. Pamiętam, że poznałem się z Eweliną, jak moja była żona wyjechała kręcić "Agenta" i jej nie było w Polsce. Nigdy tego nie chciałem mówić, ale sytuacje, które się wydarzyły w ciągu ostatnich lat... Człowiek ma swoje granicy, co może znieść. Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. To było potwierdzone w sądzie przez nią, że za to spotkanie zapłaciłem chyba 1,5 tysiąca za 3 godziny. No i tak się to zaczęło - opowiadał w podcaście.