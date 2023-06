Ewelina Taraszkiewicz komentuje wywody Jakuba Rzeźniczaka na temat jej wyglądu: "Niech najpierw sam SPOJRZY W LUSTRO"

Tuuy 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ja na jej miejscu schowałabym się do najciemniejszej dziury a nie dyskutowała z prasa. Fakty są takie że "zapomniala" wziąć tabletek przez 3 dni (ciekawe czy go o tym poinformowala). Zaliczyli wpadkę, on nie chciał tego dziecka ale jednak płaci i nie uchyla się od obowiązku alimentacyjnego- a że nie jest to jego wyczekiwane i planowane dziecko-no cóż mogła się Ewelina wcześniej że dwa razy zastanowić. Chciała zastąpić Edytę a że nawet wpadka nie pomogła to teraz chodzi i szczuje na niego pod przykrywką troski o dziecko.