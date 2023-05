Paulina Rzeźniczak publikuje całuśne zdjęcie z plaży z Jakubem Rzeźniczakiem, świętując 2. rocznicę POZNANIA SIĘ (FOTO)

Związek Jakuba Rzeźniczaka z Pauliną Nowicką od początki owiany był atmosferą skandalu. Piłkarzowi zarzucano, że nie potrafił dochować wierności wcześniejszym partnerkom. Mimo wszystko piłkarzowi udało się znaleźć szczęście u boku Pauliny Rzeźniczak (do niedawna Nowickiej).

Jakub i Paulina Rzeźniczak świętują 2. rocznicę poznania się

Para często publikuje w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. Ostatnio sesja Q&A na profilu Pauliny dała im świetny powód do powrotu do ślubnych zdjęć, których do tej pory nie publikowali. W poniedziałek natomiast udostępnili kolejne romantyczne kadry, tym razem z plaży w Sopocie.