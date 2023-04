Magdalena Stępień wbiła szpilę Jakubowi Rzeźniczakowi? Opublikowała wymowny wpis: "Ten kto skrzywdził, będzie zraniony"

WHAT 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To co ją spotkało to niewątpliwie straszna tragedia. Lecz to co ona teraz wyprawia również jest tragiczne. Ona powinna mieć detox od internetu. Raz jest bogata, raz biedna. Raz je suchy chleb, raz pije moeta na Malediwach. Raz zapomniała o Kubie, raz wbija mu szpilę. Raz błaga ludzi o pomoc, raz straszy ich sądem.