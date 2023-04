Magdalena Stępień w poruszających słowach o pierwszej Wielkanocy bez Oliwiera: "Z dniem jego odejścia moje życie zmieniło się na zawsze"

Jjaarf 55 min. temu zgłoś do moderacji 179 12 Odpowiedz

Mam nieodparte wrażenie, że ona nakręca popularność poprzez przypominanie o śmierci swojego dziecka. Sama jestem matką trójki dzieci, współczuje jej olbrzymie i nie potrafię nawet wyobrazic sobie co ona czuje, ale jednocześnie nie umiem wyobrazic sobie nakręcania tego tematu non stop. Powtarzanie tych samych zdań, wyrażeń. Przecież wiemy, ze jej życie sie zmieniło, wiemy ze cierpi jako matka, wszyscy to wiedza, po co powtarzać w kółko to samo? To niesmaczne.