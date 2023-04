Magdalena Stępień wspomina Wielkanoc w Izraelu, publikując archiwalne nagranie z Oliwierkiem: "Przerósł mnie ten czas"

Magdalena Stępień o Wielkanocy bez Oliwiera. "Chyba przerósł mnie ten czas"

Magdalena Stępień wspomina Wielkanoc w Izraelu. "Mogliśmy wyjść ze szpitala. To było bezcenne"

Na święta Wielkanocne mogliśmy wyjść ze szpitala. Było to dla mnie bezcenne, były to pierwsze i ostatnie święta Wielkanocne Oliwierka. Chciałam mu podarować choć trochę więcej niż widok szpitala, lekarzy, pielęgniarek. Teraz gdy już go z nami nie ma, mam wdzięczność, że miałam tak cudownych ludzi obok, którzy również sprawili, że Oliś pomimo tak strasznej choroby mógł choć na chwilę poczuć rodzinną atmosferę. Święta Wielkanocne w Izraelu wyglądają inaczej, ale był to piękny wieczór. Oliwierek był taki szczęśliwy - wspominała.