Magdalena Stępień z łamiącym głosem mówi o pierwszej Wielkanocy bez syna: "To będzie bardzo trudne"

Nigdy nie komentuje, tylko czytam. Jednak teraz postanowiłam skomentować. Nikt nie wie jakby zachował się w chwili śmierci dziecka. Nikt nie wie jak zachował by się po zostaniu (z własnej, obupólnej bądź nie swojej winy) samej po urodzeniu, połogu bądź a nawet nie podczas ciąży. Nikt z nas nie wie jak by zareagował dopóki tego nie przeżyje. Dlaczego tak dużo w Was nienawiści? Dlaczego tak wiele jest zła i życzenia innym osobą strasznych rzeczy? Jeśli jest czemuś winna to temu ze wystawia się na opinie ludzi, tylko dlatego ze jest osoba publiczna i zarabia na tym pieniądze. Czy jeśli Pani Ani zmarło by dziecko a ona poszła do pracy to znaczy ze była zła matką bo wróciła do pracy jako urzędnik, osoba porządkująca tereny miejskie czy ekspedientka bądź prawnik? Ona z tego żyje społeczeństwo pozwala a wręcz uczestniczy w zarobkowaniu w ten sposób, ale masa ludzi życzy jej najgorszych rzeczy a nawet śmierci tylko dlatego że stara się normalnie żyć (czyli zarabiać na siebie tak jak dotychczas). Nikt nie wie co ona przeżywa po powrocie z pełnych uśmiechu ścinek. Dlaczego w tych z „nas” komentujący jest tak wiele zła? Jestem zwyczajnym człowiekiem, pracownikiem, matką, żoną, człowiekiem, nigdy nie przyszło mi do głowy skomentować, upokorzyć, znieważyć jakiego kolwiek bohatera artykułów pudelka. Ale czytając te komentarze chce się płakać, wyć i krzyczeć z tej ilości pogardy jaka ludzie w sobie mają. Życzę sobie, abym nigdy nikogo nie spotkała na swojej drodze.