Magdalena Stępień wspomina relację z Jakubem Rzeźniczakiem: "Poprzedni związek WIELE MNIE NAUCZYŁ" (WIDEO)

Ccc 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Przeciętni ludzie cieszą się jak im się gdzieś uda wyjechać raz na rok, a i tak wtedy nie szaleją, tylko rozsądnie podchodzą do kasy. Za to celebryty non stop wycieczki, wczasy, wakacje, wyjazdy. Taka to sprawiedliwość.