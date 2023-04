Magdalena Stępień znów tłumaczy się ze zbiórki na leczenie syna: "Wtedy nie pracowałam"

Cccc 42 min. temu zgłoś do moderacji 115 2 Odpowiedz

Ostatnio na jej profilu widziałam torebkę diora, drogie buty itp. Jakby miała trochę honoru to te pieniądze za zbiórek chociaż w jakimś stopniu by oddała albo przelała na jakieś zbiórki. Współczuła jej na początku ale to co ona teraz wyrabia, jak sie śmieje na stories ze to Renatka zapłaciła… to jest żałosne co ona wyprawia teraz. Magda, skoro teraz zarabiasz tyle tysięcy to przelew zrob n jakieś dziecko