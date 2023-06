Ewelina Taraszkiewicz ODPOWIADA na oskarżenia Jakuba Rzeźniczaka o prostytucję: "Pokaż dowody!"

U Jakuba Rzeźniczaka jak zwykle nie ma nudy. Nie jest tajemnicą, że z karierą piłkarza ostatnio nie jest najlepiej. Co więc postanowił zrobić w takiej sytuacji? A no wybrał się do Żurnalisty, u którego zechciał zniszczyć reputację Eweliny Taraszkiewicz, która, nie zapominajmy, jest matką jego córki.