Ewelina Taraszkiewicz WYMIJAJĄCO odpowiada na pytanie, jak poznała Jakuba Rzeźniczaka: "Był to PRZYPADEK, naprawdę..." (WIDEO)

Jakub Rzeźniczak ujawnił, jak rzekomo poznał Ewelinę Taraszkiewicz

Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon . Jak nawet potem sprawy były w sądzie, były zeznania, to było potwierdzone przez nią, że za to spotkanie zapłaciłem chyba z półtora tysiąca za 2-3 godziny i tak się zaczęło - mówił.

Panie Rzeźniczak. Ja to tylko mam nadzieję, że Pan ma te dowody na tę moją "prostytucję". I tak, oczywiście, że na każde zdania Pana Rzeźniczaka odpowiem. W przeciwieństwie do Ciebie, Panie Rzeźniczak - ja mam dowody. Bardzo, bardzo słaba próba ratowania swojej i tak już zniszczonej reputacji - mówiła.

Ewelina Taraszkiewicz mówi o kulisach poznania Rzeźniczaka

Okazuje się, że Taraszkiewicz jakiś czas temu opowiadała w rozmowie z Pomponikiem o kulisach poznania Rzeźniczaka. Wówczas to stwierdziła, że do pierwszego spotkania z Kubą doszło... przypadkiem.

Przypadkowo... Ja tak naprawdę nie chce się do końca wypowiadać w tej chwili na ten temat, ponieważ pokazali, co potrafią o mnie napisać w złości. Ja poczekam na ich dalsze kroki. Był to przypadek, naprawdę, natomiast może szczegóły zachowam dla siebie. Mam nadzieję, że przemyślą swoje zachowanie. Jeśli nie, to pewnie dowiecie się więcej - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Pomponikiem.