Ezra Miller przetrzymuje na swojej farmie MATKĘ Z TROJGIEM DZIECI?!

Zza oceanu od dłuższego czasu docierają niepokojące wieści na temat tego, co dzieje się u Ezry Millera. Chodzi o głosy coraz większej liczby osób, według których znany z ról w takich filmach jak między innymi "Musimy porozmawiać o Kevinie", "Charlie" czy "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" aktor, jest osobą niebezpieczną.

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o oskarżeniach rodziców niejakiej Tokaty Iron Eyes , zgodnie z którymi gwiazdor miałby demoralizować 18-latkę. Zgodnie z ich zeznaniami Miller ma kontrolować młodą kobietę przy pomocy "technik manipulacyjnych podobnych do tych, które stosują sekty".

Mama domniemanej ofiary Ezry w rozmowie z "The Post" powiedziała także, że ma on ponoć od tygodni podróżować po Kalifornii w towarzystwie jej córki oraz innych omamionych młodych kobiet.

Z najnowszego raportu magazynu "Rolling Stone" wynika jednak, że 29-latek przebywa aktualnie na swojej farmie w Vermont. Co jednak najciekawsze, ma przetrzymywać tam troje hawajskich dzieci i ich matkę. Choć owa kobieta przekonuje, że Miller pomógł jej wydostać się z przemocowego związku, a jego posiadłość stała się dla niej i jej latorośli "bezpieczną przystanią", inne zdanie ma w tej kwestii tata maluchów.

Jak można się domyślić, rzekomo uprowadzona kobieta twierdzi zupełnie co innego. "Przyjaciółka" Ezry zaprzecza jakoby ona i jej pociechy były w niebezpieczeństwie. Utrzymuje, że broń służy aktorowi "wyłącznie do ewentualnej samoobrony", a dzieciaki czują się w jego posiadłości "dużo bezpieczniej niż we własnym domu".