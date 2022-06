Ezra Miller UPROWADZIŁ NASTOLATKĘ? "Przejął nad nią kontrolę, stosując techniki manipulacyjne"

Marysia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 146 10 Odpowiedz

Nie zdziwilabym sie jakby to byla prawda ze on tak sie zachowuje bo to jak wyglada i jak sie przedstawia widac ze normalny do konca nie jest 😵‍💫 widac ze z nim cos nie halo a dziewczyna przejrzy na oczy jak ja pobije albo jak wyladuje na odwyku z depresja i z psychicznymi odchylami. Ale co tu gadac, 18-lat to sie nic o zyciu nie wie i latwo takimi osobami manipulowac i wplywac na nie 🫤