Fagata mówi o swojej orientacji seksualnej: "Uważam, że kobiety to jest ta ŁADNIEJSZA PŁEĆ" (WIDEO)

No nie wiem, czy kobiety są ładniejsze. Rzecz gustu. Sporo robi makijaż i długie włosy. Kiedy mężczyźni w filmach też je mają, to również zyskują. Może statystycznie kobiety są ładniejsze. Jednak dla mnie najładniejsi są młodzi mężczyźni. Bez wysiłku wyglądają jak modelki, które muszą się głodzić, by wyglądać jak taki młodzieniec, który ma to samo jeśli nie ćwiczy na tyle, by zbudować mięśnie. Dochodzi wyższy wzrost, dłuższe nogi. Wiadomo, że z wiekiem mniej zostaje ładnych, bo pojawiają się brzuchy piwne i nie ma śladu po tej młodzieńczej sylwetce. Starszy mężczyzna jednak już musi uprawiać sport, by wyglądać. Mało z nich to robi. Twarze mężczyzn też gorzej starzeją się niż twarze kobiet. Młody bywa takim aniołkiem, a potem nie ma twarzy ani słodkiej, ani typowo męskiej. Zostają z jakimiś szczurzymi rysami twarzy.