Fagata mędrkuje o tworzeniu muzyki przez influencerów. "DOSTAJĄ GOTOWE PIOSENKI". Wtrąciła się Julia Żugaj: "Ciekawostka wyssana z palca" (WIDEO)

Mimo że obie panie są w podobnym wieku i również obracają się w branży muzycznej, to nie żywią do siebie szczególnej sympatii. O zdanie na temat koleżanki po fachu pokusiła się już jakiś czas temu Fagata.

Jak influencerzy tworzą swoje piosenki? Influencerzy dostają gotowe piosenki, słuchają ich, one są nagrane, idą do studia i powtarzają słowo w słowo. Jak słuchacie Wersow czy kogoś innego, to ona po prostu poszła do studia i to nagrała, bo ja nawet wiem, gdzie ona to nagrywa - mówiła na nagraniu.