Fagata wbiła szpilę Żabsonowi. Zasugerowała, że ZDRADZA swoją partnerkę. "Chciałeś mnie pocisnąć, ale masz za małą p*łę"

Ukrywająca się pod pseudonimem " Fagata " Agata Fąk działa w polskim internecie od kilku lat i doskonale wie, że soczysty skandal może sprawić cuda, jeśli chodzi o zasięgi i nagłówki. Niemal pół roku temu w sieci było głośno na temat rzekomego romansu influencerki z Mateuszem Zawistowskim, czyli Żabsonem . Niektórzy internauci byli przekonani, że gwiazdka mediów społecznościowych i popularny raper sypiali ze sobą, gdy oboje byli w związkach. Płomienny romans trwał w ich mniemaniu, podczas gdy Fagata spotykała się ze Stuu, a Żabson rozpoczął już relację z Lilą Janowską, z którą jest do dziś. Zniesmaczony aferą artysta odniósł się wtedy do krążących w sieci plotek.

Muszę coś powiedzieć na dzień dobry, bo nawet jak mnie nie ma w social mediach, to wszyscy o mnie gadają. Sytuacja miała miejsce, zanim poznałem Lilę, a wy od 4 lat żyjecie tym, że dwójka ludzi odbyła stosunek. Ogólnie przez 25 lat mego życia, zanim poznałem moją obecną partnerkę, spotykałem się z różnymi kobietami, co jest opisane w niejednym moim kawałku. A teraz jestem szczęśliwie zakochany i wierny mojej Lilusi. Wiem, że wielu chciałoby zniszczyć to, co mamy, ale plotki nie wystarczą - przekonywał Żabson.