Fagata wygina się pod palmami w Meksyku i eksponuje sylwetkę po KOLEJNEJ OPERACJI w bardzo skąpym bikini (ZDJĘCIA)

Przyczyn inflacji jest kilka: - po pierwsze dodruk kasy bez pokrycia, którzy znajomi rządów wykorzystują do zwiększenia swojego bogactwa bo operują pieniądzem o starej wartości a oddają o nowej niższej ograbiając resztę społeczeństwa dzięki inflacji. - rozbuchane programy socjalne nie do utrzymania. - brak zastępowalności pokoleń oznacza wzrost kosztów utrzymania starych - podatki... - rozbuchane inwestycje zbrojeniowe na kredyt - w Polsce tango down zacznie się koło 2024 po wyborach. - przerwanie dostaw tanich surowców energetycznych z Rosji. Teraz tanią gaz i ropę mają Chiny, Indie; dzięki temu mają przewagę konkurencyjną na EU, podobnie dotyczy to USA które administracyjnie blokują eksport gazu. - OPEC nie ma zamiaru akceptować amerykańskiego dyktatu cenowego i manipulowania cenami ropy i aktywnie przeciwdziała temu podnosząc cenę ropy. - brak tanich surowów oznacza że przetworzone produkty energochłonne muszą drożeć. - brak taniej energii oznacza braki nawozów (zboże) i ogrzewania szklarni (warzywa)- żywność musi podrożeć. - inflacja oznacza że ludzie żadąją podwyżek - co oznacza że presja inflacyjna się nasila napędzając spiralę płacową. Inflacja będzie i to jeszcze długo bo żadne z problemów nie ustąpią w ciągu nabliższych kilku lat. Przygotujcie się na jedną z najgorszych rzeczy w gospodarce: stagflację. Dla osób na etacie pozostaje częsta zmiana pracy, podnoszenie kwalifikacji i wymaganie podwyżek dla utrzymania standardu życia. Alternatywnie utratę obecnego poziomu życia.