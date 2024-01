Fagata ZNÓW uderza w Żabsona: "Znam dziesięć dziewczyn, do których pisał, BĘDĄC W ZWIĄZKU"

Ukrywająca się pod pseudonimem "Fagata" Agata Fąk działa w polskim internecie od kilku lat i doskonale wie, że soczysty skandal może sprawić cuda, jeśli chodzi o zasięgi i nagłówki. Niemal pół roku temu w sieci było głośno na temat rzekomego romansu influencerki z Mateuszem Zawistowskim, czyli Żabsonem. Niektórzy internauci byli przekonani, że gwiazdka mediów społecznościowych i popularny raper sypiali ze sobą, gdy oboje byli w związkach. Płomienny romans trwał w ich mniemaniu, podczas gdy Fagata spotykała się ze Stuu, a Żabson rozpoczął już relację z Lilą Janowską, z którą jest do dziś. Zniesmaczony aferą artysta odniósł się wtedy do krążących w sieci plotek.

Fagata ujawnia kulisy romansu z Żabsonem. Szokujące zachowanie rapera

Przez ostatnie miesiące temat romansu Fagaty i Żabsona powracał na tapet co najmniej kilkukrotnie. Duża w tym zasługa samych zainteresowanych. Influencerka i raper postanowili, że świetnym pomysłem będzie nagranie piosenek, w których wbiją sobie wzajemnie szpile i nawiążą do łączącej ich niegdyś erotycznej relacji. Kiedy zdawało się, że temat został już wyczerpany, Agata pomaszerowała do Żurnalisty, któremu opowiedziała nieco o eks-kochanku. Po raz pierwszy wyjawiła, jak wyglądał moment, gdy ich relacja przeszła do historii.

Przyszłam do niego na urodziny, dałam mu ten prezent, zaczęliśmy się całować, już była akcja. I on nagle mówi stop: "Muszę ci coś powiedzieć, bo to mi na sumieniu ciąży". A ja myślałam, że on mi powie, że mnie kocha. No i wiesz, ja siedzę na nim w samym staniku i mówię: "O co chodzi?". A on do mnie mówi: "No bo ja mam dziewczynę od jakiegoś czasu i chcę ją pokazać w Internecie. Ale możemy dalej się ru*hać [...]. Tylko nie mów nikomu, że się spotykamy, bo teraz to przypał" - wspominała u Żurnalisty Fagata.

Fagata ostro o Żabsonie. "To nie jest dobra osoba"

Najnowszy wywiad Fagaty obił się w sieci szerokim echem. Nie dziwi więc fakt, że fani dopytywali o Żabsona podczas ostatniej sesji Q&A. Odpowiadając na pytanie internauty, Fąk wyjawiła, że zna więcej dziewczyn, z którymi raper miał "kręcić", gdy był w związku.

Czy Żabson ci coś zrobił, że przez ostatni miesiąc wasz temat jest poruszany wszędzie? - zapytał 23-latkę jeden z internautów

Już tłumaczę o co chodzi. Wydałam piosenkę, w której poruszyłam jego temat. Wydałam ją dlatego, że on pierwszy wydał piosenkę na mój temat, poszedł do moich znajomych i chwalił się, że jest w niej tekst o mnie. Ja już o tym wiedziałam z miesiąc wcześniej. Także no, gdyby on pierwszy się nie odezwał, to ja też bym się nie odezwała. Plus problem, o którym mówię, to nie jest problem, który dotyczy mnie, tylko ja znam z dziesięć dziewczyn, do których on pisał, z którymi coś robił, będąc w związku. Znam bardzo dużo ludzi, którzy z nim pracowali i którzy byli przez niego bardzo źle potraktowani. To nie jest dobra osoba. Ja też nie jestem dobrą osobą, nie nazywam się dobrą osobą. Jak ktoś mnie zaczepia, to odpowiadam - wytłumaczyła Fagata.

Myślicie, że Żabson w końcu odniesie się do słów swojej byłej kochanki?

