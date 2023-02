Fame MMA 17. Wielka PRZEGRANA Sebastiana Fabijańskiego, triumf Roberta Karasia, zmęczony Czarek Jóźwik...

Krasnal 1 godz. temu zgłoś do moderacji 112 3 Odpowiedz

Postawa Fabijanskiego to taki belkot Smaszcz. Jej z byly maz jej nie obchodzi, ale nadaje i postuje o nim nieprzerwanie, a Seba w kolko powtarza swoje mantry, ze on sie nie nadaje do showbiznesu, ze on jest inny, ze nigdy nie sie nie sprzeda, a potem w kolko pcha sie tam gdzie nie powinno go byc, “rap”, pato walki, no masakra, ale przeciez on jest ponad to haha, a te jego konferencje poprzedzajace te pato walki to bylo doslownie skakanie ma glowke do basenu z kałem krzyczac bardzo głosno, ze on sie nigdy w kale nie tapla. Biedoki.