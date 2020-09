Fame MMA 7: Zapłakana Martirenti podsumowuje PRZEGRANĄ walkę z Martą Linkiewicz: "JEST MI STRASZNIE PRZYKRO"

W sobotni wieczór odbyła się 7. edycja cieszącego się popularnością mordobicia, czyli gala Fame MMA. Choć walki patocelebrytów w oktagonie nie prezentują (delikatnie mówiąc) wysokiego poziomu, to jednak nie przeszkadza to włodarzom w organizacji kolejnych "widowisk" z coraz to większymi nazwiskami. Podczas 7. edycji nie zabrakło kilku bardzo dobrze znanych nam twarzy.