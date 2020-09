Fame MMA7. Stifler ZMASAKROWANY przez Popka. Marta Linkiewicz tryumfuje: "Muszę wjechać na pełnej i rozwalić jej RYJ" (ZDJĘCIA)

Paweł Tryburski od samego początku bezlitośnie atakował swojego konkurenta znanego z serialu Lombard - życie pod zastaw. Bliźniak z Love Island przyszpilił konkurenta do podłogi jeszcze w pierwszej rundzie. Krew z łuku brwiowego Aroya obryzgała ogromną część ringu . Lekarze musieli zatrzymać walkę po drugiej rundzie. Zwycięstwo powędrowało więc do Pawła Tryburskiego.

I tak uważam, że mogło to wyglądać lepiej. (…) Z czasem to będzie wyglądać coraz bardziej profesjonalnie i zawodowo. (...) Przymrużenie oczu, zasłanianie twarzy, to jest dla mnie sygnał, że muszę wjechać na pełnej i rozwalić jej ryj - wykrzyczała do mikrofonu rozentuzjazmowana zwyciężczyni.