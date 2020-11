Fame MMA: Don Kasjo apeluje do Najmana: "Niech idzie kościoła chronić, ŚMIEĆ Z JASNEJ GÓRY"

W sobotni wieczór odbyła się gala Fame MMA 8. Do najciekawszych starć imprezy należały pojedynki youtuberów: Kacpra Błońskiego i Marcina Dubiela, "Zusje" i Dagmary Szewczyk oraz znanego z Warsaw Shore Kasjusza Życińskiego i... Marcina Najmana.

Walka Marcina "El Testosterona" Najmana i wychowanka Ekipy z Warszawy bez wątpienia okazała się najbardziej emocjonująca. Już na samym początku pięściarz zapomniał bowiem o obowiązujących w oktagonie zasadach i wykonał niedozwolony knock out, za co z miejsca otrzymał od sędziów punkt ujemny. To jednak nie powstrzymało go przed powtórzeniem ruchu i kopnięciem przeciwnika - wówczas pojedynek został przerwany. Najmana zdyskwalifikowano, a Don Kasjo ogłoszono zwycięzcą.

Don Kasjo był na tyle zirytowany całą sytuacją, że wraz z momentem zakończenia walki rzucił się na Marcina. Rozpoczęła się bójka, podczas której "sportowcy" obrzucali się wyzwiskami.

Ty cw**u j**any. Z**ebie cię, ty k**wo - grzmiał Najman.

Don Kasjo nie pozostawał mu dłużny:

Niech w**ierdala na Jasną Górę, chronić kościoła, ch*j j**any. Czy można zrozumieć jakiekolwiek zachowanie Najmana? Ja sobie wbiłem szpileczkę w niego, a on się zachował, jakby mu poważną krzywdę zrobił - mówił tuż po skończonej walce.

Ma córkę, żonę w domu, siostrę, a wychodzi przeciwko kobietom. Dla mnie kobiety powinny mieć prawo do decydowaniu o własnym ciele i swoim płodzie, a nie, że jakiś śmieć z Jasnej Góry będzie im mówił, co mają robić. Je*** tę pisowską ku*** - dodał Kasjusz.

Don Kasjo postanowił otwarcie uderzyć nie tylko w styl walki Najmana, lecz również jego stosunek do kobiet.

Nie poczułem nawet żadnego jego ciosu w parterze. Wiedziałem, że go i tak roz****ę (...) Nie szanuję zasad Najmana i jego zachowania, i tego, jak traktuje kobiety (...) Na sportowo chciałem go roz******. Ale za to, co odpier*****, to niech idzie Jasnej Góry bronić. Taki z niego bohater, że nawet w parterze by wpier**l dostał - kpił z przeciwnika.

Najman co prawda nie zdecydował się udzielić wywiadu po swojej dyskwalifikacji. Niedługo później odniósł się jednak do całej sprawy na Twitterze.

Potraktowałem go tak jak on moją rodzinę - napisał i chwilę później... usunął wpis.

Post Najmana odnosił się do sytuacji sprzed walki, kiedy to Kasjo publicznie oskarżył go o romans z Moniką Esmeraldą Godlewską. "El Testosteron" nie krył wówczas swojego oburzenia tymi sugestiami.

Ta świnia twierdzi, że w noc po gali działy się niestworzone historie między mną a Moniką. Wyrządza krzywdę mnie, mojej rodzinie i samej Monice. Zapłaci za to - powiedział Super Expressowi, zapowiadając jednocześnie pozwanie przeciwnika na okrągłe 100 tysięcy złotych. Kwotą planuje za to wspomóc rehabilitację kickboksera Marka Piotrowskiego i Tomasza Golloba.

Szef Fame MMA Krzysztof Rozpara po walce oficjalnie przeprosił zarówno widzów, jak i samego Don Kasjo i już zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec Najmana.