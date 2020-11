FAME MMA8: Kacper Blonsky ROZNIÓSŁ Marcina Dubiela. Marcin Najman ZDYSKWALIFIKOWANY za niedozwolony ruch: "J**bać tę pisowską k**wę" (WIDEO)

To, że jesteś ulaną świnią to nie moja wina - broniła się Szewczyk.

Chwilę później na ring został zaproszony bokser Marcin "El Testosteron" Najman , gdzie stanął na przeciwko gwiazdy Warsaw Shore Kasjusza "Don Kasje" Życińskiego . Pierwszy krok wykonał Najman, agresywnie rzucając się na Don Kasje. Wtem Najman wykonał niedozwolony ruch knock down, za co dostał ujemny punkt . Chwilę potem sytuacja się powtórzyła - w rezultacie czego bokser został zdyskwalifikowany, a Don Kasje wygrał. Wtedy Życiński momentalnie rzucił się na El Testosterona, wdając się z celebrytą w bójkę, którą zastopowała ochrona.

Ostatnią walką wieczoru było starcie byłych przyjaciół, youtuberów Marcina Dubiela i Kacpra Blonsky'ego. Zaczęło się od przepychanki, podczas której obaj zawodnicy próbowali przewrócić się nawzajem na ziemię. Po dłuższej szarpaninie Dubielowi udało się założyć Kacprowi nelsona i sprowadził go do parteru. W drugiej rundzie Dubiel rzucił się z pięściami na konkurenta, po czym Blonsky'emu udało się go wywalić i przygnieść ciężarem własnego ciała, okładając go pięściami. W trzeciej rundzie stało się jasne, że zwycięzcą w walce jest Kacper Blonsky.