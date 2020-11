FAME MMA8: Kacper Blonsky ROZNIÓSŁ Marcina Dubiela. Marcin Najman ZDYSKWALIFIKOWANY za niedozwolony ruch: "J**bać tę pisowską k**wę"

PSYCHOLOG 4 godz. temu zgłoś do moderacji 18 4 Odpowiedz

To jest chyba najlepszy przykład choroby umysłowej "NARCYZMU" Najman narcyz trafia na sale bokserska i poznaje śp. Kuleja legende polskiego boksu. Tam rodzi się w jego głowie pomysł że na legendzie pana Kuleja zbuduje swoją i zaczyna się ....... BIG BRATHER.....aktorstwo klasy C udawanie twardziela.....Walka Z Wawrzykiem o Mistrza polski....miał siłe walić ręką w ring ale nie miał siły wstać....ratowanie się walką z Pudzianowskim.....że niby się nie boi. No i oczywiście walki z Saletą.... no coment!!..... Walka K1 w federacji WKU z dziwnym zawodnikiem......przejście do FAME MMA walki po 45 sek....... I tak właśnie jeden NARCYZ w 10 lat zniszczył polski boks i mma i dalej pozuje na sportowca i fightera... 90% show biznesu to NARCYSTYCZNE potwory...... Wysysają naszą energię i winę zwalają na nas. PRECZ Z NARCYZAMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!###@$%&*