"Fan" bezczelnie o wakacyjnym zdjęciu Anny Muchy: "Widać te 42 lata, słabo to wygląda". Takiej riposty się nie spodziewał

beata 37 min. temu

co to za komentarz w ogóle? Boże, Polska to takie toksyczne miejsce dla kobiet. Mieszkałam 5 lat we Francji, od 6 mieszkam w Szkocji. Dzięki temu widzę lepiej, jak cieżko oceniane sa kobiety w PL. Babki w wieku +40(!) sa oceniane, scinaja wlosy na “chełm”, zaniedbuja się. Nie wypada im wielu rzeczy, 10 lat pozniej nadaja się tylko na darmowa opiekunkę dla wnuków. Mam tutaj sasiadkę, która co rano biega, chodzi na imprezy, ostatnio opowiadała mi o kursie kaligrafii, który robi w wolnych chwilach. w Polsce by została wyśmiana i obszczekana za to. Dlaczego wiek +40 i starość sa w Polsce takie przygnebijace?