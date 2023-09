Fani analizują ostatnią sesję Sylwii Grzeszczak dla "Vivy": "Widać SMUTNE OCZY". Też to zauważyliście?

W 2014 roku do mediów wyciekły informacje o "sekretnym ślubie" pary, które Sylwia niedługo potem potwierdziła. Rok później na świat przyszła ich córeczka Bogna. Małżonkowie kupili duży dom w Poznaniu i wydawało się, że perfekcyjnie łączą pracę z życiem rodzinnym. Przez cały ten czas bardzo strzegli prywatności , ale nawet to nie uchroniło ich przed rozstaniem.

Sygnały o kryzysie i "smutek w oczach"

Co ciekawe, jeszcze niedawno Grzeszczak i Liber występowali razem na "Top of the Top Sopot Festival". Zdaniem eksperta od mowy ciała, u Sylwii można było dostrzec smutek, który starała się zamaskować.