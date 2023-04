Fani apelują do Antka Królikowskiego, żeby odciął się od Pauliny Smaszcz, a Laura Breszka znów zabiera głos

Histeryczka 11 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Czekaliśmy po wypowiedzi Pani Laury odpalenie petardy to mamy... biedne dzieci kurzajewskiego... Matka robi im siarę na całą Polskę!!! Co to za matka która myśli tylko o sobie a nie o dzieciach...