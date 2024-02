Fani Justina Timberlake'a SĄ WŚCIEKLI, bo nie mogą kupić biletów na jego koncerty w Polsce: "DRAMAT"

Justin Timberlake już tego lata zawita do naszego kraju, gdzie w ramach trasy koncertowej The Forget Tomorrow World Tour zagra koncert w Krakowie. 26 lipca i 27 lipca fani artysty będą mogli podziwiać go na Tauron Arenie (zainteresowanie okazało się tak duże, że organizatorzy postanowili ściągnąć wokalistę na jeszcze jeden występ).

Nie da się ukryć, że to wielkie wydarzenie dla wszystkich podziwiających twórczość wokalisty. Ku uciesze polskich melomanów, gwiazdy światowego formatu coraz chętniej przybywają do Polski. W ubiegłym roku rodacy mieli okazję bawić się na koncercie Beyonce, The Weeknd i Harry'ego Stylesa, za to już za kilka miesięcy w stolicy odbędzie się długo oczekiwany koncert Taylor Swift.

Gigantyczna kolejka po bilety na koncert Justina Timberlake'a. Fanki wpadły w rozpacz

Nie wszyscy jednak będą mogli spełnić swoje marzenie i zobaczyć Justina na żywo. Póki co w wyścigu o bilety mogły wziąć bowiem udział osoby, które są klientami jednego z banków, wyrażając chęć partycypacji w szaleńczym wyścigu po wejściówki na koncert i zostały dodatkowo pozytywnie zweryfikowane po podaniu specjalnego kodu. Najtańsze miejsca można było dorwać za 230 złotych. Możliwe jest także zakupienie biletów VIP w specjalnej strefie z barem. Tutaj ceny zaczynają się od dwóch tysięcy zł.

Niestety póki co zdaje się, że wielu fanom artysty nie będzie dane zobaczyć go na żywo. Nawet gdy zdołali pokonać barierę ekonomiczną na drodze do pełni szczęścia stanęły problemy techniczne. Chętnych było tak wielu, że system momentami nie dawał rady i pojawiły się problemy przy płatności za bilety. Po tym, jak bilety trafiły do przedsprzedaży w środę, sieć zalała fala skarg rozżalonych wielbicieli Timberlake'a.

Byłam w kolejce do kolejki 30 minut przed czasem i wyrzuciło mnie przed czasem i wrzuciło na miejsce 9000... Nie wiem, jakim cudem miałam mieć szansę na zakup biletu; Od 40 minut ciągle wyskakuje błąd: Coś poszło nie tak, nie da się z tym nic zrobić, mimo że trzeci raz od zera stałam w kolejce; No właśnie może jakieś info, że problem ze stroną? Albo nie wiem, bilety się skończyły? Bo nie wiem, czy siedzieć i tak klikać i klikać...; Mi też wyskakuje jakiś błąd, dramat; Skoro wszyscy mają błąd, to kto aktualnie kupuje te bilety - pisali na stronie wydarzenia.

A wam udało się zdobyć miejscówki?

