Justin Timberlake "ukrywa się" w Meksyku z Jessiką Biel i dwoma synami w obliczu "dramy" rozkręconej przez Britney Spears (ZDJĘCIA)

Każdy z nas był kiedyś młody . To przykre ale robiło się różne głupstwa . W USA takie procedury to jak wyrwanie zęba . Oni byli u szczytu sławy oboje z obiecującymi karierami na koncie . Oczywiście to zależy od charakteru ale Brit nie powinna wszystkiego zwalać na Justina . Sama przyznawała się do zdrady . Oboje byli wtedy bardzo dziecinni i emocjonalnie niedojrzali . To smutne ale oboje to produkty wytwórni i na tym opierają się ich kariera