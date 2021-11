Fani krytykują zdjęcie WYPRASOWANEJ Reese Witherspoon na okładce: "CIĘŻKO SIĘ NA TO PATRZY"

Retuszowanie zdjęć to od lat standardowa praktyka w czasopismach, ale to, co z założenia miało służyć korekcie barw i drobnych niedoskonałości, z czasem osiągnęło wręcz groteskowy wymiar.

Graficy szaleją z Photoshopem do tego stopnia, że fotografowane osoby przestają przypominać siebie . Dochodzi do kuriozalnej sytuacji, gdy bez podpisu trudno nam rozpoznać, kto właściwie jest na zdjęciu.

Co to ma być za przeróbka?; Nie zgadłabym, że to ona; Ona nie potrzebuje retuszu! Po prostu zróbcie jej piękne zdjęcie; Za dużo retuszu!; Gdyby nie podpis, nie domyśliłbym się, że to ona; Czy ona zatwierdziła te przeróbki? Przecież nie przypomina siebie; Ciężko się na to patrzy. To piękna kobieta, zostawcie jej twarz w spokoju! Wysyłacie szkodliwy przekaz; W ogóle jak nie ona; Ktoś tu przesadził z retuszem - piszą w komentarzach internauci.