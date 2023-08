Fani Małgorzaty Rozenek wypytywali, co się stało z Franceską. W końcu postanowiła ZABRAĆ GŁOS: "Długo nie mogłam o tym mówić"

Co się stało z Franceską? Internauci domagali się od Małgosi wyjaśnień

Małgorzata Rozenek zabiera głos w sprawie zniknięcia Franceski z jej profilu

Z dnia na dzień pojawiało się coraz więcej komentarzy, w których fani domagali się od celebrytki informacji, czy z Franceską wszystko w porządku. Teraz Małgosia przerwała milczenie i poinformowała, że jej ukochana pupilka niestety odeszła do psiego raju. Celebrytka opublikowała kilka pamiątkowych zdjęć i zdradziła, co się przytrafiło jej ukochanej "córeczce".

A teraz kilka słów o Francesce. Długo nie mogłam o tym mówić... Bo strata tej małej kruszynki będzie mnie boleć do końca świata. Francesca miała chorobę genetyczną, która powodowała demineralizację kości, przez co była bardzo narażona na urazy. Choroba ta powodowała też inne problemy zdrowotne, ale Frania była bardzo kochana i zadbana. Mimo leczenia umarła spokojnie we śnie. Bardzo nam jej brakuje... I zawsze mi bardzo smutno, kiedy o niej myślę. To była (jest) moja mała córeczka. Nie pytajcie o nią więcej. Za każdym razem pęka mi serce - napisała na Instagramie.