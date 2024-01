Fani martwią się o ZDROWIE Darii Zawiałow i proszą: "MUSISZ MIEĆ SIŁĘ nam śpiewać". Artystka odpowiedziała (FOTO)

Fani niepokoją się o zdrowie Darii Zawiałow. Chodzi o wygląd

Ostatnio opublikowała kilka zdjęć z minionego roku, informując, że nie może zebrać się do napisania podsumowania. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy dotyczących sylwetki gwiazdy.

Daria Zawałow reaguje na komentarz internauty

Daria Zawiałow podsumowuje 2023 rok. Pisze o trudnościach i uspokaja fanów

Kilka dni później w końcu zdecydowała się popełnić wpis, w którym pochyliła się nad 2023 rokiem. Być może nawiązując do dociekań internautów, wyznała, że ostatnie miesiące nie były dla niej łaskawe. Choć wydarzyło się sporo dobrego, nie obyło się bez trudności.

To zdjęcie powinno nosić tytuł "Szczęście w nieszczęściu" . A ten moment doskonale obrazuje mój miniony rok - zaczyna pod fotografią, na której widzimy ją w wyjątkowo bezradnej pozie i kontynuuje: 2023 rok na wielu płaszczyznach był najlepszym rokiem mojego życia. Na kilku innych, był tym najgorszym i najtrudniejszym. Najlepszy był z pewnością dzięki Wam - zwraca się do wielbicieli i wymienia:

Dzięki kilku nieziemskim koncertom z moim wspaniałym zespołem. Dzięki kilku wspaniałym projektom. Dzięki Waszemu niesamowitemu, odbierającemu dech w piersiach, przyjęciu "Dziewczyny Pop". Dzięki globalnej współpracy z YSL. Dzięki kilku spełnionym marzeniom i kilku podróżom , dzięki kilku pięknym chwilom. 2024 rok zapowiada się jeszcze bardziej niesamowicie i znacznie bardziej intensywnie. Szykuję wiele niespodzianek. Masa pracy przede mną. Nie mogę się tego doczekać. Dziękuję Wam z całego serca za to, że jesteście. Dziękuję za ten rok garstce prawdziwych przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć. I mojej wspaniałej rodzinie

Dalej przechodzi do tych mniej miłych chwil:

No, ale 2023 przyniósł także momenty bardzo trudne. Nie potrafiłam zatem cieszyć się wszystkim, co mnie spotykało. W ubiegłym roku byłam niewiarygodnie silna. W tym roku zamierzam być po prostu szczęśliwa. I czerpać radość z każdego dnia. I tego samego życzę Wam! Bądźcie szczęśliwi - pisze i na zakończenie, odnosząc się do komentarzy troszczących się o nią obserwatorów, zapewnia: