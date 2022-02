"Fani" Millie Bobby Brown odliczali dni do jej osiemnastki, żeby móc pisać o niej OBLEŚNE, EROTYCZNE komentarze...

Tati 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie są serio obleśni zarówno mężczyźni jak i kobiety czasami jak się czyta komentarze o celebrytach to jest to aż niezręczne. I mam wrażenie, że gdy facet napisze obleśny komentarz to jest to odbierane jako złe natomiast jak kobieta to on powinien się cieszyć. Czasami są to naprawdę młode dziewczyny, które piszą pod zdjęciami starszych celebrytow co by chciały z nimi robić. Fuuj