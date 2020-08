Netflix w ogniu oskarżeń o SEKSUALIZACJĘ za plakat z twerkującymi 11-latkami!

Gosciowa 29 min. temu zgłoś do moderacji 58 3 Odpowiedz

UWAGA kobieta ktora stworzyla ten film, tlumaczy, ze przekaz filmu to krytyka hiperseksualizacji dzieci, zwlaszcza dziewczynek, w dzisiejszych czasach. Sam pomysl moze byc zrozumialy, nalezy dyskutowac o takich rzeczach. ALE. PO CO ONA TO TAK POKAZALA. AKTORKI TO PRAWDZIWE 11-LATKI. KTORE KRECILY PUPA PRZED KAMERA. WYKONYWALY FRYKCYJNE RUCHY. PLAKAT WSZYSTKIE SKROMNIE UBRANE POWYPINANE JAK GOTOWE OD KOPULACJI. Kto to tak wymyslil? Kto to nagyrwal? Kamerzysta 40-letni Zenek mowi: chodz Natalko (11 l.), zakrec mi tu jeszcze raz pupa przed kamera, musze nagrac i zrobic zblizenie. DLA SZTUKI. CO?!??!? NIE TEDY DROGA! Nie mozna krytykowac seksualizacji dzieci poprzez ich seksualizacje!! Co bedzie nastepne, drastyczne sceny gwaltu na dziecku aby POKAZAC PROBLEM? Nie musze ogladac pornografi dzieciecej, aby wiedziec, ze jest zla. Wiem to bez patrzenia na to gowno. Boze! Nie rozumiem ludzi, ktorzy bronia tego filmu! A jest ich sporo... Dla mnie wszyscy ktorzy pracowali nad tym filmem jak i obroncy sa na liscie podejrzanych. I wyobrazacie sobie rodzicow, ktorzy zgodzili sie, aby ich 11-letnie coreczki twerkowaly w tym filmie??!?! Swiat sie konczy kochani!