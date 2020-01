Środowiska katolickie obawiają się "Mesjasza" Netfliksa: "Może namieszać w głowie"

Okazuje się, że to nie koniec kontrowersji wokół nowych produkcji Netfliksa. 1 stycznia miał swoją premierę serial Mesjasz, który również budzi niepokój niektórych widzów. Opowiada on o mężczyźnie, który pojawia się na Bliskim Wschodzie w naszych czasach i podaje się za tytułowego Mesjasza. Jak możemy przeczytać na stronie Filmweb, serial ma poddać analizie granice między wiarą, religią, a polityką. Mimo że produkcja jest zwykłą opowieścią, znaleźli się tacy, którzy upatrują się w niej niebezpiecznego przekazu.

Osobiście nie jestem zainteresowana, bo to nie jest na podstawie Biblii, jak np. film "Pasja", tylko takie wizje jakby to było gdyby Jezus żył teraz na ziemi. Może to mieszać w głowie, raczej nie polecam - czytamy.

Rzetelna analiza, nawet osoby negatywnie nastawionej do Boga, nie musi być zła. Jeśli skłania do obiektywnego myślenia, to nakłoni do uwierzenia - czytamy.