Fani narzekają na pierwszy koncert Wersow. Nie pożegnała się z fanami: "Ty po prostu zeszłaś ze sceny, nie mówiąc nic" (WIDEO)

Oburzona internautka psioczy na koncert Wersow

Była ostatnia piosenka, o czym nie wiedzieliśmy. Ona tam tańczyła z tancerzami, śpiewała i wszystko spoko. No i zeszła ze sceny. Tancerze jeszcze tańczyli, potem pomachali i zeszli. Wszyscy ludzie czekają i myślimy, że może to jakaś przerwa, a ona po prostu wyszła. Bez żadnego pożegnania, zero "Dzięki Katowice, super koncert". Cokolwiek. Ludzie zaczęli chodzić, pytać czy to przerwa, koniec. Nikt nic nie wiedział - relacjonowała Natalia na TikToku.