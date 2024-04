Wersow ujawniła swoje DZIENNE ZAROBKI. Kwota robi wrażenie?

ABC 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszyscy jesteśmy równi i nasze majątki też powinny być. Kiedy wreszcie to dotrze do wszystkich ludzi. Różnice mogą być ale nie takie, że jeden swojego majątku nie spożytkuje w sposób potrzebny do godnego życia a drugi nie ma co jeść i umiera.