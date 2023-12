Wersow podpadła fanom. Zarzucili jej FAŁSZ w nowej kampanii i DRWIĄ: "Turbo WIARYGODNA polecajka..." (FOTO)

Wersow w ogniu krytyki. Zarzucono jej fałsz

Godna pozazdroszczenia smykałka do interesów, którą niewątpliwie posiadła Weronika, ma też swoje efekty uboczne. Bogacąc się w zastraszającym tempie, celebrytka może stracić zaufanie wśród swoich fanów. Dało się to zauważyć wraz z ogłoszeniem nowej kampanii reklamowej, w którą zaangażowała się przedsiębiorcza 27-latka. Jako że krakowianka została właśnie twarzą najnowszego modelu znanej marki technologicznej, na jej profilu pojawiło się nagranie, gdzie ukochana Friza pozuje z nowoczesnym smartfonem, robiąc sobie zdjęcia i udając, że przeprowadza pasjonującą rozmowę przez telefon.

Chciałabym poinformować Was, że oficjalnie dołączam do teamu #galaxy! Nowy rok upłynie nam pod znakiem ciekawych projektów z @samsungpolska i już nie mogę się doczekać kiedy będziecie mogli je zobaczyć - brzmiał podpis pod nagraniem.

Bardzo wiarygodna współpraca, wszystko z Apple i telefon co premierę też i nagle przerzucenie się na Androida i Samsunga, na pewno ktoś uwierzy, że jest świetny i tylko z niego korzystasz; A ajfon w torebce czeka; Ja nie ogarniam, w jaki sposób firmy wybierają takie osoby do współpracy... Typiara ma wszystko Apple, a nagle wpada nowy Samsung i jest turbo zadowolona użytkowaniem go kilka dni. No turbo wiarygodna polecajka; Ile zapłacili? Ponad milion na pewno, tylko taka rada ode mnie. Iphone używaj tylko w domu, bo na mieście jeszcze ci ktoś fotkę zrobi i się skończy ta współpraca - pisali internauci.