Wersow rusza w trasę koncertową. Internauci podzieleni: "Nie mogę się doczekać" vs. "Złamanego grosza bym nie dał" (FOTO)

dziwna jestem 26 min. temu zgłoś do moderacji 7 7 Odpowiedz

będąc dzieckiem i dorastając zawsze chciałam być sławna, próbowałam na różnych castingach, zazdrościłam osobom sławnym, bogatym, rozpoznawalnym, kurde... myślałam jakie to musi być fantastyczne życie... Teraz pracuję w firmie gdzie jestem rozpoznawalna u mnie w mieście, jest to irytujące gdzie nie możesz na spokojnie zrobić zakupów, czy choćby nawet wyjść, bo każdy mówi dzień dobry, co tam słychać itd, ok, to jest bardzo grzeczne i poniekąd miłe, ale ja wychodząc z pracy cenię sobie prywatność i niekoniecznie chce w wolnym czasie rozmawiać z klientami. Nie mam żadnych social mediów i innych portali społecznościowych, tylko email i telefon komórkowy, i powiem Wam że z perspektywy czasu bardzo się cieszę że nie dostałam się do tego bagna jakim jest show biznes.... wszystko na sprzedaż, a gdzie jakakolwiek godność człowieka i namiastka prywatności ? świat oszalał....