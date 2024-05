Fani nie poznają Anny Lewandowskiej na nowym zdjęciu. Wytykają w komentarzach: "Coraz bardziej NIEPODOBNA do siebie" (FOTO)

Anna Lewandowska przestała przypominać siebie?

Z dnia na dzień pani Anna się zmienia, już nie jest pani podobna do siebie. Szkoda, bo warto być oryginalnym, a nie takim jak wszyscy; Aniu, tak ładnie i naturalnie wyglądałaś, to nie idzie w dobrym kierunku; Coraz bardziej niepodobna do siebie; To nie makijaż tylko chyba wolumetria i powiększone usta - rozpisują się komentujący.