TYLKO NA PUDELKU: Fani zwrócili uwagę na "nową twarz" Lewandowskiej: "Nie do poznania". Tymczasem Krzysztof Gojdź ocenia i się zachwyca

Policzki tak robią się od zabiegów poprawy stanu skóry? Ciekawe. Dbam o swoją skórę bardzo. Oczyszczanie twarzy, masaże, różne tego typu nieinwazyjne rzeczy, a policzki i usta mi nie urosły, zęby się nie wyprostowały. Robie to bardzo regularnie. Mam po prostu zadbana cerę, promienną, ale tak duża różnica w wielkości chomików? Nawet jak coś robi, a ludzie widzą różnicę, to najlepiej powiedzieć prawdę. Lepsze to jak ściema. Na samym końcu to jej ciało i ewentualną cenę za te zabiegi zapłaci sama. Najgorsze czym nas mogą te naziemne gwiazdy karmić to hipokryzja i zakalmana rzeczywistość.