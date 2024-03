Tak zmieniała się Anna Lewandowska. Kiedyś była tlenioną blondynką (STARE ZDJĘCIA)

Ola 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

I jeszcze jedna rzecz mnie zawsze zastanawia: czemu te wszystkie fitblogerki z obsesjami trenowania ciała, każdego mięśnia do bólu w przypadku twarzy wybierają ostrzyki botoksem i wypełniacze? Twarz ma przecież kilkaset mięśni, najwiecej w całym ciele, można je ćwiczyć jak każde inne mięśnie, dzięki ćwiczeniom i masażom twarzy można w ogóle nie mieć zmarszczek do starości (jesli zacznie się masaże ok. 30-tki i robi je codziennie), mieć piękny owal twarzy, podniesione policzki, gładkie czoło, zero drugiego podbródka. Osobiscie takie przypadki znam. Z jakiego powodu osoby z obsesją treningową uznały, że akurat twarz nalezy spod tych treningów mięśni wyłaczyć, ze lepiej ją pokroić i pokłuć zamiast tak jak ćwiczysz łydki by były zgrabne? No ok, krzywego nosa nie wyprostujesz i nie skrócisz ale wszystkie te ostrzyki i botoksy mogłyby w ogóle nie istnieć gdyby tym kobietom chciało się poświęcić UŁAMEK czasu, który poświęceją swojemu ciału na siłowni, także twarzy. Mam opracowany doskonały cykl automasażu liftingujacego: trwa dokładnie 7 minut, mogę go wykonac ogladajac film czy wiadomości. I wykonuję codziennie, mam 43 lata, wygladam 10 lat młodziej choć zaczęłam te ćwiczenia i masaże stosunkowo niedawno, ze 2 lata temu dopiero. Czy chodzi o to, ze trzeba włożyć w to regularny (choć krótki) wysiłek? czy o to, że nie ma efektu OD RAZU, NATYCHMIAST, do którego współczesni ludzie sa przyzwyczajeni tak bardzo? Dla mnie to jest serio paradoks, równie dobrze zamiast trenowania bicepsów możnaby propoagować wszczepianie pod skórę ich implantów (tak jak to robią z policzkami czy podbródkiem) ale wtedy byłoby to kontrowersyjne. Tymczasem twarz, będąca wizytówką nas i naszych emocji kroi się, szyje, ostrzykuje, paraliżuje do woli, każdy usiłuje nam pokazywać,z ę to jest normalne i własciwie by dobrze wygladać nie ma innych dróg choć są - takie same zasady są dla wszystkich mięśni. Czy trenerki fittnesu nie wiedzą, że sparalizowany botoksem mięsień nie pracuje przez kilkanaście tygodni a wiec osłabia się i stopniowo zanika? Tak jak zanika masa mięśni nóg gdy leżymy w szpitalu tygodniami? Wiecznie paraliżowany mięsień jest słaby, nie ma siły podtrzymywac skóry i całej reszty przez co twarz zaczyna po prostu obwisać. Botoksowa twarz z czasem "spływa" bo niepracujące miesiącami małe mięśnie nie są na tyle mocne by trzymać tkanki na miejscu. To ja już wolę kurze łapki niz spłynietą twarz buldoga.