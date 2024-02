Fani OBURZENI zachowaniem Anne Hathaway. Na nagraniu widać, jak ich potraktowała. "Niesympatyczny narcyz" (WIDEO)

Przedstawiciele świata show-biznesu mają pełną świadomość tego, że podtrzymywanie swojej popularności w największym stopniu zawdzięczają miłośnikom ich twórczości i dokonań. Niezależnie od okoliczności, zazwyczaj chętnie ucinają pogawędki ze swoimi wielbicielami lub zgadzają się na szybką wspólną fotkę. Posiadanie armii fanów ma jednak również swoje ciemne strony, o których wspomina się zdecydowanie rzadziej.

Nieraz okazuje się, że tzw. gwiazda z sąsiedztwa, która wzbudza powszechną sympatię, obdarzając wszystkich wokół promiennym uśmiechem, w życiu prywatnym wykazuje zupełnie przeciwną postawę. Ostatnio boleśnie przekonali się o tym sympatycy Anne Hathaway. Hollywoodzka gwiazda, która dotarła na jeden z pokazów mody zorganizowanych we Włoszech, zignorowała prośby czekających na nią entuzjastów jej filmowych kreacji.

Anne Hathaway zlekceważyła swoich fanów? Internauci są podzieleni

Zdobywczyni Oscara latem 2022 r. uświetniła obecnością prezentację kolekcji Valentino zorganizowaną na rzymskich Schodach Hiszpańskich. Dopiero po upływie ponad półtora roku w sieci pojawiło się nagranie, na którym aktorka wysiada z auta w błyszczącej sukience w kolorze fuksji, cierpliwie pozując do zdjęć wiwatującemu tłumowi fanów. Mimo licznych próśb odmawiała wykonywania selfie każdemu z osobna.

Nie mogę zrobić sobie zdjęć ze wszystkimi. Jest was zbyt wielu, dlatego tylko wam pomacham, jeśli chcecie mieć coś na pamiątkę. Dziękuję za zrozumienie i za to, że czekaliście - zwróciła się do wielbicieli.

Jak często bywa w tego typu sytuacjach, internauci podzielili się na dwa przeciwstawne obozy. Część komentujących doceniła spokojne wytłumaczenie powodu odmowy cykania sobie wspólnych fotek.

Bardzo uprzejmie. Gwiazdy nie mają obowiązku tak bliskiego kontaktu z fanami; Nigdy nie zrozumiem, jak bardzo zwykli ludzie wychwalają celebrytów. Przestańcie ich idealizować, to tylko ludzie; Mam wrażenie, że dobrze z tego wybrnęła; Jest bardzo uczciwa, osobiście szanuję ją za to, co powiedziała - podkreślili jej obrońcy.

Oczywiście nie brakowało również bardziej krytycznych uwag pod adresem Anne Hathaway.

Jednocześnie niegrzeczna i fałszywie uprzejma; Myślę, że jest niesympatycznym narcyzem; Nie jest zbyt łaskawa dla swoich fanów, prawdopodobnie czuje do nich wstręt; Co miała tak ważnego do zrobienia, że nie mogła zrobić sobie selfie z 20 fanami? - zarzucili internauci rozczarowani jej postawą.

Po czyjej stronie sporu stanęlibyście?

