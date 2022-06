Robert Lewandowski narzeka na nachalnych kibiców: "CHAMSKO do mnie podchodzą"

Są osoby, które "chamsko" do mnie podchodzą. Mnie to denerwuje. Szczególnie jak jestem czasami zajęty, rozmawiam. W "chamski" sposób robią od razu z ciebie kumpla, przyjaciela. Od razu łapiesz dystans do takich osób. Robisz to (pozujesz do zdjęć, autografy), ale nie do końca z uśmiechem na twarzy. Nie ma się co oszukiwać - przyznał Lewandowski.