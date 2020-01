Fani pouczają Jana Dąbrowskiego pozującego do selfie z córką na przedramieniu: "Tak się NIE POWINNO trzymać niemowlaka"

Gratulacje narodzin dziecka. Ja jednak to bym zwróciła uwagę, jak trzyma dziecko, a nie czy do selfie dobrze wyszedł. Tak, poprawnie, ale kogo to zdjęcie ma pokazać, Ciebie czy Maleństwo? A maleństwo cudne, szkoda, że mało widać. Tata cały obiektyw skierował na siebie.

"Spokojnie kochani. Więcej poczytajmy, więcej porozmawiajmy z położnymi, zanim skomentujemy (...) Każdego dnia uczymy się, jak być lepszymi rodzicami. Dlatego też chodziliśmy do szkoły rodzenia, pytamy się o wszystko non stop położnych prywatnych, środowiskowych, no i naszych mam. Jak ktoś coś robi źle - napiszcie to, ale nie atakujcie - to nie prowadzi do rozwiązania sytuacji" - zaapelował do fanów na swoim Insta Story Dąbrowski.