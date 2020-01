Jan Dąbrowski chwali się, że jego córka zasypia przy MUZYCE BACHA. "Muszę ogarnąć plakat jej idola"

Jeszcze do niedawna Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz byli najbardziej znani ze swojej działalności na YouTubie. Wszystko się zmieniło, gdy para gwiazd sieci ogłosiła, że spodziewa się narodzin swojego pierwszego potomka. Od tamtej pory media coraz częściej rozpisywały się o szczegółach ciąży Sylwii. Sami zainteresowani również chętnie dzielili się z fanami kolejnymi etapami przygotowań do narodzin pociechy, w tym również kompletowania dziecięcej wyprawki.

Są takie piosenki, które potrafią nas uspokoić w pięć sekund - choćbym był na oceanie i płynął materacem w kształcie pączka, a fale przykrywałyby mnie raz po raz, ale na słuchawkach miałbym Krzysztof Krawczyk - Parostatek, to mógłbym nawet zrelaksowany zasnąć. Dla Poli taką piosenką jest "Cello Suite No. 1 In G Major, BEV 1007: I. Prelude" od Johanna Sebastiana Bacha. Jako przykładny tata muszę ogarnąć plakat jej idola do jej pokoju, tylko jeszcze nie wiem, skąd skołować - najlepiej z autografem. A Was jaka piosenka uspokaja? - napisał na swoim Instagramie Dąbrowski.